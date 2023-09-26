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"Метинвест" передал защитникам необычный набор техники

Вторник 26 сентября 2023 10:51
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"Метинвест" передал защитникам необычный набор техники Фото: "Метинвест" передал защитникам необычный набор техники (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Военнослужащие в Авдеевском и Запорожском направлениях получили очередную партию помощи от группы "Метинвест". Это 3D-принтер, антидроновое ружье, EcoFlow и четыре автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Вся помощь оказывается ВСУ в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

"Если в начале полномасштабного вторжения была большая потребность в защитной амуниции, то теперь потребности военных несколько изменились. Сейчас они требуют больше современной техники, автомобилей, дронов и других принадлежностей. Но хотя у нас нет возможности охватить все направления, мы все же стараемся быстро отреагировать на запросы военных, которые к нам поступают, в частности, из Запорожского и Донецкого направления", - сообщил операционный директор компании Александр Мироненко.

Также на передовую Авдеевского и Запорожского направлений поехали и четыре бронированных буса - небольшие, но вместительные и маневренные. Бойцы говорят: это именно то, что нужно при выполнении боевых задач или эвакуации.

Напомним, что "Метинвест" в поддержку украинской армии направил уже более 2 млрд грн.

Общая помощь бизнесов Рината Ахметова для военных и гражданских украинцев выросла до более чем 6 млрд грн.

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