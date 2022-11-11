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"Метінвест" передав захисникам Авдіївки партію бронежилетів

Фото: "Метінвест" передав захисникам Авдіївки партію бронежилетів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Захисники Авдіївки в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт" отримали від компанії "Метінвест" партію бронежилетів IV+ рівня захисту, а також 200 захисних кевларових касок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Крім того, від запорізьких металургів оборонці Авдіївки отримали 50 буржуйок, виготовлених на підприємствах компанії, та 2 кубометри дров.

"Компанія "Метінвест" завжди інвестувала у розвиток країни. А в умовах війни ми спрямовуємо ще більше сил, щоб залишатися опорою для держави у скрутні часи. Наші захисники, які звільняють українські міста, потребують підтримки, тож Метінвест системно передає ЗСУ бронежилети, каски, техніку, тактичне обладнання й побутове приладдя", - зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Як відомо, в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", підприємства Ахметова передають на фронт понад 150 тис. засобів захисту.

Крім того, українські бійці отримали вже майже 30 спеціальних модульних укриттів, кожне з яких вміщує ціле відділення військових, та 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню.

Всього від початку війни "Метінвест" направила на допомогу Україні та українцям понад 2,1 млрд грн, і щодня ця цифра зростає. Також за 9 місяців війни компанія заплатила до бюджетів усіх рівнів 18 млрд податків та зборів.

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АвдіївкаМетинвест