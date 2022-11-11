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"Метинвест" передал защитникам Авдеевки партию бронежилетов

Фото: "Метинвест" передал защитникам Авдеевки партию бронежилетов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Защитники Авдеевки в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" получили от компании "Метинвест" партию бронежилетов IV+ уровня защиты, а также 200 защитных кевларовых касок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Кроме того, от запорожских металлургов защитники Авдеевки получили 50 буржуек, изготовленных на предприятиях компании, и 2 кубометра дров.

"Компания "Метинвест" всегда инвестировала в развитие страны. А в условиях войны мы направляем еще больше сил, чтобы оставаться опорой для государства в трудные времена. Наши защитники, освобождающие украинские города, нуждаются в поддержке, поэтому Метинвест системно передает ВСУ бронежилеты, каски, технику, тактическое оборудование и бытовые принадлежности", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", предприятия Ахметова передают на фронт более 150 тыс. средств защиты.

Кроме того, украинские бойцы получили уже почти 30 специальных модульных укрытий, каждое из которых содержит целое отделение военных, и 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня.

Всего с начала войны "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам более 2,1 млрд грн, и каждый день эта цифра растет. Также за 9 месяцев войны компания заплатила в бюджеты всех уровней 18 млрд налогов и сборов.

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АвдеевкаМетинвест