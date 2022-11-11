ua ru
Пт, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Метінвест" передав захисникам Авдіївки партію бронежилетів

Новость на русском →
П'ятниця 11 листопада 2022 20:15
"Метінвест" передав захисникам Авдіївки партію бронежилетів Фото: "Метінвест" передав захисникам Авдіївки партію бронежилетів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Захисники Авдіївки в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт" отримали від компанії "Метінвест" партію бронежилетів IV+ рівня захисту, а також 200 захисних кевларових касок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Крім того, від запорізьких металургів оборонці Авдіївки отримали 50 буржуйок, виготовлених на підприємствах компанії, та 2 кубометри дров.

"Компанія "Метінвест" завжди інвестувала у розвиток країни. А в умовах війни ми спрямовуємо ще більше сил, щоб залишатися опорою для держави у скрутні часи. Наші захисники, які звільняють українські міста, потребують підтримки, тож Метінвест системно передає ЗСУ бронежилети, каски, техніку, тактичне обладнання й побутове приладдя", - зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Як відомо, в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", підприємства Ахметова передають на фронт понад 150 тис. засобів захисту.

Крім того, українські бійці отримали вже майже 30 спеціальних модульних укриттів, кожне з яких вміщує ціле відділення військових, та 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню.

Всього від початку війни "Метінвест" направила на допомогу Україні та українцям понад 2,1 млрд грн, і щодня ця цифра зростає. Також за 9 місяців війни компанія заплатила до бюджетів усіх рівнів 18 млрд податків та зборів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Метинвест
NEWS
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі