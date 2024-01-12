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"Метінвест" передав українським захисникам партію човнів

П'ятниця 12 січня 2024 16:42
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"Метінвест" передав українським захисникам партію човнів Фото: "Метінвест" передав українським захисникам партію човнів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Військовослужбовці на Херсонському напрямку отримали 20 човнів та моторів від мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Метінвест" вже передавав оборонцям Херсонщини різноманітну допомогу. Зокрема, гумові човни отримували бійці 36-ї бригади, яка зараз бере участь у боях на Херсонському напрямку.

Також на понад 2 млн грн "Метінвест" закупив тисячі рукавиць та упаковок з сухим душем, сотні пар рукавичок, шкарпеток з підігрівом, енергетичних батончиків, газових горілок та балонів до них.

"Метінвест як на початку повномасштабної війни, так і зараз, системно допомагає українським воїнам на всіх напрямках - це і Донеччина, і Запоріжжя, і Херсонщина. І ця допомога не буде припинятися до повної нашої перемоги", - зазначив операційний директор групи Олександр Мироненко.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на підтримку України вже 4,8 млрд грн. З цієї суми понад 2,5 млрд грн - допомога в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт".

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Збройні сили України Метинвест
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