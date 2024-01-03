"Метінвест" передав штурмовикам у Донецькій області авто і БПЛа на 10 млн гривень

Партія техніки вартістю 10 млн грн вирушила на донецький напрямок. Її передав "Метінвест" від імені "Сталевого фронту" Ріната Ахметова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
10 повнопривідних бусів, 5 квадроциклів та БПЛа "Валькірія" отримала 80 окрема десантно-штурмова бригади. Її бійці служать на донецькому напрямку, зокрема, тримають оборону під Бахмутом.
"Метінвест" регулярно закуповує в країнах Європи автомобілі різних моделей. У грудні партію пікапів передали військовій частині СБУ.
"Буси ми пригнали з Німеччини. Усьому транспорту ми робимо техогляд і, за необхідністю, ремонт. Сподіваємося, що ця техніка допоможе хлопцям відстоювати нашу країну перед ворогом", - коментує керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення група "Метінвест" спрямувала на потреби захисників України понад 2,5 млрд грн у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.
Загальна сума, яку Рінат Ахметов та його бізнеси, спрямували на допомогу військовим та цивільним, перевищила 6,7 млрд грн.
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