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"Метінвест" передав штурмовикам у Донецькій області авто і БПЛа на 10 млн гривень

Фото: "Метінвест" передав штурмовикам у Донецькій області авто і БПЛа на 10 млн гривень (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Партія техніки вартістю 10 млн грн вирушила на донецький напрямок. Її передав "Метінвест" від імені "Сталевого фронту" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

10 повнопривідних бусів, 5 квадроциклів та БПЛа "Валькірія" отримала 80 окрема десантно-штурмова бригади. Її бійці служать на донецькому напрямку, зокрема, тримають оборону під Бахмутом.

"Метінвест" регулярно закуповує в країнах Європи автомобілі різних моделей. У грудні партію пікапів передали військовій частині СБУ.

"Буси ми пригнали з Німеччини. Усьому транспорту ми робимо техогляд і, за необхідністю, ремонт. Сподіваємося, що ця техніка допоможе хлопцям відстоювати нашу країну перед ворогом", - коментує керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення група "Метінвест" спрямувала на потреби захисників України понад 2,5 млрд грн у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Загальна сума, яку Рінат Ахметов та його бізнеси, спрямували на допомогу військовим та цивільним, перевищила 6,7 млрд грн.

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МетинвестДонецька областьЗбройні сили України