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"Метинвест" передал штурмовикам в Донецкой области авто и БПЛа на 10 млн гривен

Фото: "Метинвест" передал штурмовикам в Донецкой области авто и БПЛа на 10 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Партия техники стоимостью 10 млн грн отправилась на донецкое направление. Ее передал "Метинвест" от имени "Стального фронта" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

10 полноприводных бусов, 5 квадроциклов и БПЛ "Валькирия" получила 80 отдельная десантно-штурмовая бригады. Ее бойцы служат на донецком направлении, в том числе держат оборону под Бахмутом.

"Метинвест" регулярно закупает в странах Европы автомобили разных моделей. В декабре партию пикапов передали воинской части СБУ.

"Бусы мы пригнали из Германии. Всему транспорту мы производим техосмотр и, при необходимости, ремонт. Надеемся, что эта техника поможет ребятам отстаивать нашу страну перед врагом", - комментирует руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения группа "Метинвест" направила на нужды защитников Украины более 2,5 млрд грн в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Общая сумма, которую Ринат Ахметов и его бизнесы направили на помощь военным и гражданским, превысила 6,7 млрд грн.

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