"Метінвест" передав прикордонникам 10 мікроавтобусів та 10 Валькірій

"Валькірія це комплекс, який зараз посилено застосовується підрозділами державної прикордонної служби як у денний, так і в нічний час, щоб здійснювати розвідку та коригування підрозділів. Коштом своїх технічних характеристик, вони дають можливість працювати на ділянках, які захищені радіоелектронними засобами противника, і наводити нашу артилерію та штурмові підрозділи", - каже представник адміністрації державної прикордонної служби України Дмитро Петренко.

У "Метінвесті" кажуть: авто у відмінному стані вдалося знайти у Німеччині, однак після покупки всі вони пройшли додаткове ТО, були замінені всі рідини та необхідні запчастини, тож хлопці, які будуть на них виконувати завдання, можуть бути впевнені: авто не підведуть.

"Сьогодні ми передали прикордонникам вже більш як 50 повноприводних бусів, які вони використовують, щоб патрулювати великі ділянки кордону. Валькірій це теж четверта партія: загалом ми передали вже близько 60 штук. Кожен такий апарат може контролювати 100 кілометрів, тож можна сказати, що цими пташками прикордонники закривають майже всі наші кордони. Також наші Валькірії використовуються на гарячих напрямках - зокрема, у Бахмуті", - говорить керівник Проєктного офісу генерального директора компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу Силам оборони України та на гуманітарні програми вже 6,7 млрд грн.

Допомога захисникам реалізується у рамках мілітарного проекту "Сталевий фронт".

"Метінвест" виготовив та передав бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів, а також закупив для військових понад 1500 дронів, майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання.