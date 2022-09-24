"Метінвест" передав медзакладам Кривого Рогу обладнання на 12,3 млн гривень

В прес-службі також зазначили, що нещодавно Криворізька міська клінічна лікарня отримала від "Метінвесту" наркозно-дихальний апарат експертного класу. Систему для наркозу застосовують у відділеннях інтенсивної терапії та операційних для подання наркозної суміші пацієнту, а також штучної вентиляції легень.

Окрім того, одна з криворізьких лікарень, що виконує функцію госпіталю отримала від "Метінвесту" хірургічні набори інструментів, зокрема судинних.

Також надані: апарат для лікування ран негативним тиском, відсмоктувач медичний, електрохірургічний апарат, багаторазовий відеоларингоскоп, електродерматом, операційний стіл та світильник.

Зазначимо, в межах медичного напрямку проекту "Метінвест" налагодив надходження до Кривого Рогу медикаментів і витратних матеріалів. За пів року воєнних дій на закупівлю цих препаратів та медичних виробів компанія спрямувала 22 млн грн. Окремий гуманітарний вантаж від компанії з ліками на суму 14,2 млн грн поповнив міський стратегічний запас.

Нагадаємо, фінансування проєкту "Рятуємо життя" здійснюють компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.