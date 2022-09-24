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"Метинвест" передал медучреждениям Кривого Рога оборудование на 12,3 млн гривен

Фото: "Метинвест" передал медучреждениям Кривого Рога оборудование на 12,3 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Группа "Метинвест" в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" передала медицинским учреждениям Кривого Рога высокоточное оборудование для операционных на общую сумму 12,3 млн. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе также отметили, что недавно Криворожская городская клиническая больница получила от "Метинвеста" наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса. Систему для наркоза применяют в отделениях интенсивной и операционных терапии для подачи наркозной смеси пациенту, а также искусственной вентиляции легких.

Кроме того, одна из криворожских больниц, выполняющая функцию госпиталя, получила от "Метинвеста" хирургические наборы инструментов, в частности сосудистых.

Также предоставлены: аппарат для лечения ран отрицательным давлением, медицинский отсос, электрохирургический аппарат, многократный видеоларингоскоп, электродерматом, операционный стол и светильник.

Отметим, в рамках медицинского направления проекта "Метинвест" наладил поступление в Кривой Рог медикаментов и расходных материалов. За полгода военных действий на закупку этих препаратов и медицинских изделий компания направила 22 млн. грн. Отдельный гуманитарный груз от компании с лекарством на сумму 14,2 млн грн пополнил городской стратегический запас.

Напомним, финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют входящие в группу SCM компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

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МетинвестКривой Рог