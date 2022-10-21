"Метінвест" передав ГУР новітні приціли на 11 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Придали, обладнані чутливими матрицями, використовуються бійцями в спеціальних операціях в тилу ворога, а також для спостереження і патрулювання на нашій території. Їх можна встановлювати як насадки на звичайні оптичні приціли, так і використовувати окремо.

"Ми дуже довго чекали на цю партію прицілів, тому що є завдання, які потребують використання спеціальних дорогих засобів, які важко знайти і купити. Компанія Метінвест завжди приходить армії на допомогу", - зазначив Андрій Юсов, представник прес-служби ГУР України.

Приціли збирали в різних країнах світу та доставляли в Україну близько трьох місяців. "Ці приціли ГУР запросив ще літом, але зараз вони стали навіть більш актуальними, адже зменшився світловий день і необхідність в них зростає. Такої техніки у ворога немає, тому це дає нашим хлопцям певну перевагу. Метінвест та Ринат Ахметов підтримує армію, і ми разом ідемо до перемоги", - пояснив керівник проектного офісу групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Як відомо, в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яку заснував Рінат Ахметов, військові отримали вже 150 тис. бронежилетів, понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто та півмільйона літрів пального.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.