"Метінвест" передав на фронт вже майже 2 тисячі тепловізорів і прицілів

Від початку повномасштабної війни група "Метінвест" передала українським бійцям майже 2000 одиниць високоточної військової оптики - тепловізорів, біноклів та прицілів. Техніку військовим передають безплатно, в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення групи.

Знаходять, закуповують та безплатно передають оптику на фронт співробітники "Метінвесту". Нещодавно спецпідрозділ Головного управління розвідки отримав п’ять тепловізійних прицілів LW75MG виробництва Brolis Semiconductors - це обладнання має визнання в Європі та у країнах НАТО й наразі використовується у збройних силах багатьох країн.

Окрім того, різні підрозділи Сил оборони отримали 100 біноклів та далекомірів для відстеження об’єктів і точного визначення відстані до ворога, а також 70 приборів нічного бачення: ними укомплектувати п’ять мобільних груп реагування та моніторингу Державної прикордонної служби України. ʼ

"Військова оптика доволі дефіцитна на ринку, але Метінвест робить все можливе, щоб забезпечити військовослужбовців усім необхідним. Мати на озброєнні сучасні тепловізори, прилади нічного бачення, біноклі, далекоміри - це велика перевага наших бійців на полі бою. З технікою від "Сталевого фронту" вони зможуть виконувати бойові завдання більш безпечно для свого життя та ефективно", - каже керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Загалом на підтримку української армії у межах "Сталевого фронту" Метінвест спрямував 2 млрд грн.