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"Метинвест" передал на фронт уже почти 2 тысячи тепловизоров и прицелов

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Вторник 25 июля 2023 15:59
"Метинвест" передал на фронт уже почти 2 тысячи тепловизоров и прицелов Фото: "Метинвест" передал на фронт уже почти 2 тысячи тепловизоров и прицелов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабной войны группа "Метинвест" передала украинским бойцам почти 2000 единиц высокоточной военной оптики - тепловизоров, биноклей и прицелов. Технику военным передают бесплатно, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы.

Находят, закупают и бесплатно передают оптику на фронт сотрудники "Метинвеста". Недавно спецподразделение Главного управления разведки получило пять тепловизионных прицелов LW75MG производства Brolis Semiconductors - оборудование имеет признание в Европе и в странах НАТО и в настоящее время используется в вооруженных силах многих стран.

Кроме того, различные подразделения сил обороны получили 100 биноклей и дальномеров для отслеживания объектов и точного определения расстояния до врага, а также 70 приборов ночного видения: ими укомплектовать пять мобильных групп реагирования и мониторинга Государственной пограничной службы Украины. ʼ

"Военная оптика достаточно дефицитна на рынке, но Метинвест делает все возможное, чтобы обеспечить военнослужащих всем необходимым. Иметь на вооружении современные тепловизоры, приборы ночного видения, бинокли, дальномеры - это большое преимущество наших бойцов на поле боя. С техникой от "Стального фронта" они смогут выполнять боевые задания более безопасно для своей жизни и эффективно", - говорит руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Всего в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта" Метинвест направил 2 млрд грн.

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