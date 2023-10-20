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"Метінвест" передав на фронт авто на 3 млн гривень

Фото: "Метінвест" передав на фронт авто на 3 млн гривень (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Компанія "Метінвест" передала на фронт авто на 3 млн гривень. П’ять всюдихідних авто отримала бригада "Лють" в рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Лють" - єдина бригада з Гвардії наступу, створена на базі Національної поліції - працює у районі Кліщіївки і Курдюмівки. На сьогодні це одна з найгарячіших зон на фронті.

Пікапи привезли зі Скандинавії. Це Nissan Navara - повноприводні автомобілі, які можуть долати будь-яке бездоріжжя і перевозити майже тонну вантажу.

"Зараз є дефіцит автомобілів у Європі, але ми знаходимо їх у скандинавських країнах. Ми машини приганяємо, здійснюємо повне обслуговування авто, щоб хлопці могли на них їздити не хвилюючись, що машина зупиниться десь в бою", пояснює керівник проектного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз. 

Як відомо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - це допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".

За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 270 сталевих бліндажів, а також закупила для військових понад 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання.

Загалом допомога Ріната Ахметова армії та цивільним українцям перевищила 6 млрд грн.

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