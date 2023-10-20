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"Метинвест" передал на фронт авто на 3 млн гривен

Фото: "Метинвест" передал на фронт авто на 3 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Метинвест" передала на фронт авто на 3 млн. гривен. Пять вездеходных авто получила бригада "Лют" в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Лют" - единственная бригада из Гвардии наступления, созданная на базе Национальной полиции - работает в районе Клещиевки и Курдюмовки. На сегодняшний день это одна из самых горячих зон на фронте.

Пикапы привезли из Скандинавии. Это Nissan Navara - полноприводные автомобили, которые могут преодолевать любое бездорожье и перевозить почти тонну груза.

"Сейчас есть дефицит автомобилей в Европе, но мы находим их в скандинавских странах. Мы машины пригоняем, осуществляем полное обслуживание авто, чтобы ребята могли на них ездить, не волнуясь, что машина остановится где-то в бою", - объясняет руководитель проектного офиса генерального директора группы. Метинвест" Александр Водовиз.

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - это помощь бойцам в рамках "Стального фронта".

За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 270 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.

В общей сложности помощь Рината Ахметова армии и гражданским украинцам превысила 6 млрд грн.

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Вооруженные силы УкраиныМетинвест