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"Метінвест" передав на фронт 312 авто та майже мільйон літрів пального

Фото: "Метінвест" передав на фронт 312 авто та майже мільйон літрів пального (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Група "Метінвест" за час війни передала підрозділам ЗСУ майже мільйон літрів пального та 312 автомобілів різних видів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Допомога була надана в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт". Всього з лютого минулого року Метінвест направив на потреби військових понад 1,5 млрд грн.

Кожна з 312 автівок, відправлених на фронт, пройшла повний техогляд і необхідне обслуговування коштом компанії, щоб захисники були впевнені у своїх чотириколісних помічниках.

"Наші захисники завзято просуваються вперед, щоб очистити Україну від ворогів. А ми потурбувалися про те, щоб у ЗСУ були автівки та повні баки пального. Ця війна побудована на мобільності й умінні випереджати противників. Саме тому ми також передаємо військовим технологічні дрони й тепловізори. І поки оборонці відстоюють незалежність нашої країни на передовій, група "Метінвест" є їхньою надійною опорою в наближенні перемоги України", - заявив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Нагадаємо, на початку 2022 року фахівці з глобальних ризиків були впевнені, що критичну загрозу світу представляє COVID-19 та його економічні та соціальні наслідки.

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