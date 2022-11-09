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"Метінвест" передав бронежилети та каски запорізьким рятувальникам із "Кобри"

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Середа 09 листопада 2022 19:14
"Метінвест" передав бронежилети та каски запорізьким рятувальникам із "Кобри" Фото: "Метінвест" передав бронежилети та каски запорізьким рятувальникам із "Кобри" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Рятувальники спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби "Кобра" отримали 50 комплектів захисної амуніції - бронежилети та каски - від компанії "Метінвест". Допомогу передали в рамках мілітарної програми Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Ці бронежилети укомплектовані надійними бронепластинами четвертого рівня захисту, які виробляє "Метінвест". Вони зможуть захистити співробітників "Кобри", адже вони одними з перших приходять на допомогу людям там, де ворог завдавав удару. Вони розбирають завали, гасять пожежі і рятують людські життя, тому цей захист для них необхідний. І якщо буде потреба в такій допомозі, ми її обов’язково надамо", - повідомив директор з інжинірингу "Запоріжсталі "Микола Петряков.

Заступник начальника комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби "Кобра" Едуард Нехорошев зазначив, що захисні засоби високої якості.

Нагадаємо, всього в рамках мілітарної ініціативи, підприємства Ахметова передають на фронт понад 150 тис. засобів захисту.

Крім того, днями українські бійці отримали вже майже 30 спеціальних модульних укриттів, кожне з яких вміщує ціле відділення військових, і при правильній установці може захистити навіть від артилерійських снарядів калібру 152 мм.

Також Ахметов передав ЗСУ 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, які допоможуть бійцям точніше "накривати" позиції ворога, вартістю 9 млн грн.

Всього від початку війни компанія "Метінвест" направила на допомогу Україні та українцям понад 2,1 млрд грн.

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