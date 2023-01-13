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"Метінвест" передав на Авдіівський напрямок чергову партію дронів

Фото: військові отримали від "Метінвесту" вже 1000 дронів (metinvest.media)
Автор: Сергей Новиков

Розвідники на Авдіївському напрямку отримали чергову партію допомоги від "Метінвесту" - чотири сучасних дрони. Всього ж військові отримали від компанії вже тисячу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Метінвест нам дуже продуктивно допомагає ще з березня. Зараз ми отримали дрони: вони ефективні для придушення противника і роботи артилерії уночі, бо останнім часом ворог дуже активно проводить нічні маневри та висування", - розповів полковник ЗСУ Олександр Данільченко.

Дрони, які передали військовим, оснащені потужними камерами та двома каналами зв'язку, а ще тепловізором. Міцний корпус зроблений з карбону.

У кожній коробці повний комплект: планшет-контролер, акумулятори, зарядне, підсвічувачі.

"Група Метінвест системно забезпечує наших військових бронежилетами й касками, буржуйками та пальним, допомагає облаштовувати оборонні споруди та передає мобільні укриття з міцної сталі. Сьогодні ми робимо черговий внесок у майбутню спільну перемогу над окупантами. Впевнений, "пташки" стануть у пригоді та допоможуть нашим захисникам давати відсіч ворогу", - зазначив в. о. генерального директора АКХЗ групи Юрій Кциненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що від початку війни "Метінвест" направив на посилення обороноздатності країни та підтримання мирних українців понад 2,8 млрд грн. З цієї суми 1,5 млрд гривень - кошти, які були спрямовані на потреби армії.

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МетинвестАвдіївка