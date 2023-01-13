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"Метинвест" передал на Авдиевское направление очередную партию дронов

Фото: военные получили от "Метинвеста" уже 1000 дронов (metinvest.media)
Автор: Сергей Новиков

Разведчики на Авдеевском направлении получили очередную партию помощи от "Метинвеста" - четыре современных дрона. Всего же военные получили от компании уже тысячу дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Метинвест нам очень продуктивно помогает еще с марта. Сейчас мы получили дроны: они эффективны для подавления противника и работы артиллерии ночью, потому что в последнее время враг очень активно проводит ночные маневры и выдвижение", - рассказал полковник ВСУ Александр Данильченко.

Дроны, переданные военным, оснащены мощными камерами и двумя каналами связи, а также тепловизором. Прочный корпус сделан из карбона.

В каждой коробке полный комплект: планшет-контроллер, зарядное аккумуляторы, подсветители.

"Группа Метинвест системно обеспечивает наших военных бронежилетами и касками, буржуйками и горючим, помогает обустраивать оборонительные сооружения и передает мобильные укрытия из прочной стали. Сегодня мы делаем очередной вклад в предстоящую общую победу над оккупантами. Уверен, "птички" пригодятся и помогут защитникам давать отпор врагу", - отметил и.о. генеральный директор АКХЗ группы Юрий Кциненко.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала войны "Метинвест" направил на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд. грн. Из этой суммы 1,5 млрд гривен - средства, которые были направлены на нужды армии.

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МетинвестАвдеевка