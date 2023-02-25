"Метінвест" передала військовослужбовцям авто та дрони на суму 18 млн гривень

Передача відбулася в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Дрони та "буси" будуть використовуватися для моніторингу українського кордону. Для цього їх обладнають спеціальними моніторинговими комплексами.

"Ми передаємо прикордонникам авто, на які буде встановлено спеціальні комплекси для того, щоб хлопці могли патрулювати кордони навіть у важкодоступних місцях. Також передаємо комплекси Аутелі з тепловізорами - адже знаємо, що це зараз особливо актуально в східних регіонах", - заявив керівник проектного офісу компанії Олександр Водовіз.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн - на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.