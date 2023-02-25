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"Метинвест" передала военнослужащим авто и дроны на сумму 18 млн. гривен

Фото: "Метинвест" передала военнослужащим авто и дроны на сумму 18 млн грн (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания "Метинвест" передала украинским военнослужащим очередную партию помощи - 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato. Стоимость техники - 18 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Передача состоялась в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Дроны и "бусы" будут использоваться для мониторинга украинской границы. Для этого их оборудуют специальными мониторинговыми комплексами.

"Мы передаем пограничникам авто, на которые будут установлены специальные комплексы для того, чтобы ребята могли патрулировать границы даже в труднодоступных местах. Также передаем комплексы Аутели с тепловизорами - ведь знаем, что это сейчас особенно актуально в восточных регионах", - заявил руководитель проектного офиса. компании Александр Водовиз.

Напомним, с 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

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Метинвест