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"Метинвест" передала украинским бойцам 150 дронов DJI Mavic 3

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Вторник 26 июля 2022 13:52
"Метинвест" передала украинским бойцам 150 дронов DJI Mavic 3 Фото: "Метинвест" передала украинским бойцам 150 дронов DJI Mavic 3 (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компания "Метинвест" передала украинским воинам 150 дронов: 20 получило Главное управление разведки Минобороны Украины, а 130 - Сухопутные войска ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Спикер главы Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко также сообщил, что помощь военным от "Метинвеста" идет регулярно и системно.

"Все украинцы объединились в стремлении одолеть врага. С такой большой поддержкой мы обязательно победим", - подчеркнул он.

Напомним, ранее "Метинвест" передал украинским защитникам 100 автомобилей, которые отправятся на передний край, чтобы помогать военнослужащим в выполнении боевых задач.

Также "Метинвест" передал ВСУ более 400 дронов, 1 500 тепловизоров, почти 18 тысяч бронекасок и 27 тысяч турникетов. Всего с начала войны компания направила на помощь Украине и украинцам более 1,7 млрд гривен.

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Метинвест Вооруженные силы Украины
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