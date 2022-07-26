"Метинвест" передала украинским бойцам 150 дронов DJI Mavic 3
Компания "Метинвест" передала украинским воинам 150 дронов: 20 получило Главное управление разведки Минобороны Украины, а 130 - Сухопутные войска ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
Спикер главы Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко также сообщил, что помощь военным от "Метинвеста" идет регулярно и системно.
"Все украинцы объединились в стремлении одолеть врага. С такой большой поддержкой мы обязательно победим", - подчеркнул он.
Напомним, ранее "Метинвест" передал украинским защитникам 100 автомобилей, которые отправятся на передний край, чтобы помогать военнослужащим в выполнении боевых задач.
Также "Метинвест" передал ВСУ более 400 дронов, 1 500 тепловизоров, почти 18 тысяч бронекасок и 27 тысяч турникетов. Всего с начала войны компания направила на помощь Украине и украинцам более 1,7 млрд гривен.