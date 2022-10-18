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"Метінвест" передала у лікарні Запоріжжя медикаменти та витратні матеріали на 1,6 млн гривень

Фото: "Метінвест" передала у лікарні Запоріжжя медикаменти та витратні матеріали на 1,6 млн гривень (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія "Метінвест" надала черговий транш медичної допомоги лікарням Запоріжжя. Шість установ медикаменти та витратні матеріали на 1,6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Telegram.

"Ми не ділимо лікарні на військові та цивільні. Ми допомагаємо усім установам, які лікують людей. Для нас дуже важливо забезпечувати їх ліками, витратними матеріалами та необхідним обладнанням", - заявив операційний директор "Метінвест" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, раніше компанія передала до запорізьких міських лікарень системи резервного живлення, які забезпечать безперебійну роботу медичних відділень у разі знеструмлення основної мережі електропостачання.

Сумарні інвестиції в проект склали 20 млн гривень.

Всього ж медична програма компанії охоплює п’ять міст - Запоріжжя, Кривий Ріг, Авдіївка, Кам’янське та Покровськ, а загальне фінансування за цією програмою вже сягнуло понад 130 млн грн.

Як відомо, з 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM і футбольного клубу "Шахтар" охопила майже 15 млн людей, а з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова допомогла вижити понад 3 млн людей.

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МетинвестЗапоріжжя