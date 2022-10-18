"Метинвест" передала в больницы Запорожья медикаменты и расходные материалы на 1,6 млн гривен

"Мы не делим больницы на военные и гражданские. Мы помогаем всем учреждениям, которые лечат людей. Для нас очень важно снабжать их лекарствами, расходными материалами и необходимым оборудованием", - заявил операционный директор "Метинвест" Александр Мироненко.

Напомним, ранее компания передала в запорожские городские больницы системы резервного питания, которые обеспечат бесперебойную работу медицинских отделений в случае обесточивания основной сети электроснабжения.

Суммарные инвестиции в проект составили 20 млн. гривен.

Всего же медицинская программа компании охватывает пять городов - Запорожье, Кривой Рог, Авдеевка, Каменское и Покровск, а общее финансирование по этой программе уже достигло более 130 млн. грн.

Как известно, с 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила почти 15 млн человек, а с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова помогла выжить более 3 млн человек.