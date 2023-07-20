"Метінвест" передала бійцям півтори тисячі дронів різних марок

Дрони бійцям постачають безплатно, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" бізнесмена Ріната Ахметова.

Одними з найбільш затребуваних моделей, що мають попит серед оборонців, є розвідувальні дрони DJI Mavic, що допомагають ефективно виявляти техніку, переміщення росіян та коригувати удари по їхніх позиціях.

Конкурентною перевагою цієї моделі є відмінна оптика та навігація. Рекордно велику партію в 100 Mavic 3 Fly More Combo - "Метінвест" передав Сухопутним військам ЗСУ для захисту східного й південного напрямків фронту.

Також "Метінвест" доставляє на передову розвідувальні БПЛА, що працюють за принципом літака, як-от "Валькірії". Всього захисники отримали від "Метінвесту" півсотні літаків розвідувального типу: "Фурій", "Ельфів", "Валькірій".

"Наявність сучасних БПЛА - важлива запорука успіху армії під час бойових дій, тому від початку війни Метінвест зосередив зусилля на безперервному постачанні БПЛА для наших захисників. Наразі ми вже передали на фронт понад 1500 технологічних "пташок", і будемо постачати їх надалі. Ми віримо в перемогу Україну. І робимо все можливе, щоб цей момент настав якомога швидше, а наші воїни повернулися додому", - каже генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.