"Метинвест" передала бойцам полторы тысячи дронов разных марок

Дроны бойцам поставляют бесплатно, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

Одними из наиболее востребованных моделей, пользующихся спросом среди защитников, являются разведывательные дроны DJI Mavic, помогающие эффективно выявлять технику, перемещение россиян и корректировать удары по их позициям.

Конкурентным преимуществом этой модели есть отличная оптика и навигация. Рекордно крупную партию в 100 Mavic 3 Fly More Combo – "Метинвест" передал Сухопутным войскам ВСУ для защиты восточного и южного направлений фронта.

Также "Метинвест" доставляет на передовую разведывательные БПЛА, работающие по принципу самолета, например "Валькирии". Всего защитники получили от "Метинвеста" полсотни самолетов разведывательного типа: "Фурий", "Эльфов", "Валькирий".

"Наличие современных БПЛА - важный залог успеха армии во время боевых действий, поэтому с начала войны Метинвест сосредоточил усилия на непрерывной поставке БПЛА для наших защитников. Сейчас мы уже передали на фронт более 1500 технологических "птичек", и будем поставлять их в дальнейшем". в победу Украины. И делаем все возможное, чтобы этот момент наступил как можно скорее, а наши воины вернулись домой", - говорит генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.