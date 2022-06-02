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"Метинвест" передал в Запорожье еще 1000 бронежилетов

Фото: "Метинвест" передал в Запорожье еще 1000 бронежилетов (flickr)
Автор: Александр Мороз

Запорожские защитники за неделю получили еще 1000 бронежилетов и 700 касок. Передала амуницию компания "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"С первых дней российского нашествия группа "Метинвест" помогает вооруженным силам Украины, подразделениям Национальной гвардии и территориальной обороны в городах присутствия. Это наша обязанность как украинской компании. За последнюю неделю подразделениям Нацгвардии мы передали более 1 тысячи бронежилетов и примерно 700 касок. Эта амуниция будет защищать наших военных на передовой", - отметил директор по закупкам "Запорожстали" Евгений Авджи.

Напомним, что бронепластины для бронежилетов изготавливают на предприятиях группы "Метинвест". С начала войны металлурги освоили технику их производства. В ВСУ компания уже передала более 20 тыс. пластин.

Также с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа передает более 100 тыс. бронежилетов для украинских военных. Кроме бронежилетов, украинские защитники получили от "Метинвеста" также более 3,5 тыс. касок.

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МетинвестВооруженные силы Украины