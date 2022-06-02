"Метінвест" передав до Запоріжжя ще 1000 бронежилетів

Запорізькі захисники за тиждень отримали ще 1000 бронежилетів та 700 касок. Передала амуніцію компанія "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"З перших днів російської навали група "Метінвест" допомагає Збройним силам України, підрозділам Національної гвардії та територіальної оборони в містах присутності. Це наш обов’язок як української компанії. За останній тиждень підрозділам Нацгвардії ми передали більш як 1 тисячу бронежилетів та приблизно 700 касок. Ця амуніція захищатиме наших військових на передовій", - зазначив директор із закупівель "Запоріжсталі" Євген Авджі.

Нагадаємо, що бронепластини для бронежилетів виготовляють на підприємствах групи "Метінвест". Від початку війни металурги освоїли техніку їх виробництва. До ЗСУ компанія вже передала понад 20 тис. пластин.

Також з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну група передає понад 100 тис. бронежилетів для українських військових. Окрім бронежилетів, українські захисники отримали від "Метінвесту" також понад 3,5 тис. касок.