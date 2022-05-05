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"Метинвест" передал ВСУ на гуманитарные цели 1,2 млрд гривен

Фото: "Метинвест" передал ВСУ на гуманитарные цели 1,2 млрд гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа "Метинвест" за более чем два месяца войны направила уже 1 млрд 176 млн гривен на проекты помощи Украине и украинцам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Основные усилия группа направила на помощь ВСУ, теробороне и Национальной полиции. Суммарно 100 000 бронежилетов будет передано для защитников Украины. Это позволит закрыть существенную потребность всех сил обороны Украины.

Компания покупает за рубежом бронесталь, а также освоила производство собственной спецстали. Мощности "Метинвеста" позволяют изготавливать более 20 тонн спецстали для бронежилетов еженедельно.

Также компания закупила за рубежом готовые бронежилеты. Также закуплено 1100 тепловизоров, более 8100 касок, более 25 000 медицинских турникетов и аптечек, примерно 20 дронов, более 110 единиц автотранспорта, изготовлено 60 000 противотанковых ежей и более 20 000 шипованных цепей против колесной техники.

Кроме того, вместе с компанией ДТЭК (энергетический бизнес SCM) "Метинвест" стала одним из основателей гуманитарного проекта "Спасаем жизни". Проект покупает и доставляет гуманитарные грузы, прежде всего пищевые продукты с Европы в Украину. За два месяца почти 30 тысяч человек получили помощь.

Отдельное направление - программа медицинской помощи в сотрудничестве с Минздравом в Запорожье, Кривом Роге, Каменском, Покровскую и Авдеевке, которая сочетает закупку и передачу тысяч наборов медикаментов, а также приобретение медицинского оборудования для больниц и амбулаторий.

Для помощи сотрудникам в Запорожье открыли Центр реабилитации и реинтеграции, где переселенцы могут получить медицинскую и психологическую помощь, а также найти новое место работы или пройти переобучение. Второй центр открывается в Каменском.

Всего на предприятиях "Метинвеста" подготовили более 4000 вакансий для мариупольцев и авдеевцев. Также в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске обустроено 6000 мест для временного проживания работников и их семей.

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МетинвестВСУ