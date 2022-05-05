"Метінвест" передав ВСУ на гуманітарні цілі 1,2 млрд гривень

Основні зусилля група направила на допомогу ЗСУ, теробороні та Національній поліції. Сумарно 100 000 бронежилетів буде передано для захисників України. Це дозволить закрити суттєву потребу всіх сил оборони України.

Компанія купує за кордоном бронесталь, а також опанувала виробництво власної спецсталі. Потужності "Метінвесту" дозволяють виготовляти понад 20 тонн спецсталі для бронежилетів щотижня.

Також компанія закупила за кордоном готові бронежилети. Також закуплено 1100 тепловізорів, понад 8100 касок, більш як 25 000 медичних турнікетів та аптечок, приблизно 20 дронів, понад 110 одиниць автотранспорту, виготовлено 60 000 протитанкових їжаків і понад 20 000 шипованих ланцюгів проти колісної техніки.

Крім того, разом із компанією ДТЕК (енергетичний бізнес SCM) "Метінвест" стала одним із засновників гуманітарного проекту "Рятуємо життя". Проект купує та доставляє гуманітарні вантажі, насамперед харчові продукти, із Європи до України. За два місяці майже 30 тисяч осіб отримали допомогу.

Окремий напрям - програма медичної допомоги у співробітництві з МОЗ в Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському, Покровську та Авдіївці, яка поєднує закупівлю й передачу тисяч наборів медикаментів, а також придбання медичного обладнання для лікарень й амбулаторій.

Для допомоги співробітникам у Запоріжжі відкрили Центр реабілітації та реінтеграції, де переселенці можуть отримати медичну та психологічну допомогу, а також знайти нове місце роботи або пройти перенавчання. Другий центр відкривається в Кам'янському.

Загалом на підприємствах Метінвесту підготували понад 4000 вакансій для маріупольців й авдіївців. Також у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську облаштовано 6000 місць для тимчасового проживання працівників і їхніх сімей.