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"Метинвест" передал ВСУ уже более 20 тысяч пластин для бронежилетов

Фото: "Метинвест" передал ВСУ уже более 20 тысяч пластин для бронежилетов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

С началом войны компания "Метинвест" передала Вооруженным силам Украины уже более 20 тысяч пластин для бронежилетов. На днях очередную партию защитного снаряжения получили запорожские военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Мы делаем все необходимое, чтобы обеспечивать наших воинов защитной амуницией. На этой неделе мы передавали бронежилеты и каски военным в Днепропетровской области. Также договорились о поставках амуниции с руководителями воинских частей, которые базируются в Авдеевке, - сейчас они формируют свои нужды. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы защитить наши города", - заявил генеральный директор компании Александр Мироненко.

Военные отмечают: потребность в бронежилетах и касках есть всегда, поэтому помощь от "Метинвеста" чрезвычайно актуальна. Тем более, что качество амуниции очень высокое, она комфортна в пользовании.

"С начала полномасштабной военной агрессии наша часть получила от Запорожстали 1050 касок и 1800 бронежилетов. Вся эта амуниция сейчас обеспечивает защиту бойцов НГУ, которые находятся на передовых позициях обороны нашей Родины", - отметил полковник Национальной гвардии Украины Андрей Беляев.

Напомним, всего компания "Метинвест" передаст украинским военным более 100 тыс. бронежилетов для украинских военных: 90 тыс. будут произведены при поддержке "Метинвеста", и еще 20 тыс. - приобретенные за счет компании за рубежом.

Кроме бронежилетов, украинские защитники получили от группы более 3,5 тыс. касок.

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МетинвестВооруженные силы Украины