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"Метінвест" передав ЗСУ вже понад 20 тисяч пластин для бронежилетів

Фото: "Метінвест" передав ЗСУ вже понад 20 тисяч пластин для бронежилетів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

З початком війни компанія "Метінвест" передала Збройним силам України вже понад 20 тисяч пластин для бронежилетів. Днями чергову партію захисного спорядження отримали запорізькі військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Ми робимо все необхідне, щоб забезпечувати наших воїнів захисною амуніцією. Цього тижня ми передавали бронежилети та каски військовим у Дніпропетровській області. Також домовилися про постачання амуніції з керівниками військових частин, які базуються в Авдіївці, - зараз вони формують свої потреби. Ми робитимемо все, що від нас залежить, щоб захистити наші міста", - заявив генеральний директор компанії Олександр Мироненко.

Військові зазначають: потреба в бронежилетах і касках є завжди, тому допомога від "Метінвесту" надзвичайно актуальна. Тим паче, що якість амуніції дуже висока, вона комфортна в користуванні.

"З початку повномасштабної воєнної агресії наша частина отримала від Запоріжсталі 1050 касок та 1800 бронежилетів. Уся ця амуніція зараз забезпечує захист бійців НГУ, які перебувають на передових позиціях оборони нашої Батьківщини", - зазначив полковник Національної гвардії України Андрій Бєляєв.

Нагадаємо, всього компанія "Метінвест" передасть українським військовим понад 100 тис. бронежилетів для українських військових: 90 тис. будуть вироблені за підтримки "Метінвесту", і ще 20 тис. - придбані коштом компанії за кордоном.

Окрім бронежилетів, українські захисники отримали від групи понад 3,5 тис. касок.

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МетинвестЗбройні сили України