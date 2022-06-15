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"Метинвест" передал бойцам Нацгвардии партию бронежилетов и шлемов

Фото: "Метинвест" передал бойцам Нацгвардии партию бронежилетов и шлемов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Военнослужащие Национальной гвардии Украины получили очередную партию новых бронежилетов и касок. Передала средства защиты компания "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Очередная партия помощи насчитывает 100 шлемов и 100 бронежилетов. Плиты в бронежилетах произведены на предприятиях "Метвинвест".

"Мы в очередной раз передаем защитную амуницию нашим военным и уверены, что она сохранит жизнь нашим военным на передовой. Верим в наши Вооруженные силы, продолжаем помогать и приближаем мир на нашей земле", - отметил директор по закупкам комбината "Запорожсталь" Евгений Авджи.

Как известно, в конце мая "Метинвест" передала военной части НГУ 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Кроме того, компания закупила и передала 1000 комплектов амуниции спецназначения Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

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МетинвестНацгвардия