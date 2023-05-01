"Метінвест" у партнерстві з італійськими компаніями постачатиме сталь для відбудови України, - Риженков

"Сотні італійських та українських компаній, бізнесів, асоціацій, які сьогодні тут - це сигнал того, що ми маємо спільну зацікавленість в проєктах відновлення, які, зокрема сьогодні описав президент України. Запрошуємо італійські компанії інвестувати в Україну та реалізовувати проекти відновлення вже сьогодні", - сказав він.

Риженков також зазначив, що "Метінвест", як потенційний постачальник сталі, розглядає питання стратегічного партнерства з італійськими компаніями в Україні.

Зокрема, йдеться про співпрацю у сфері транспортної інфраструктури (дороги, мости, морські порти), енергетичної інфраструктури (виробництво та постачання енергії), соціальної інфраструктури (школи, лікарні, інші громадські заклади).

"Україна втратила виробництво рейок і слябів через зруйновані заводи в Маріуполі. З одного боку, це проблема, оскільки Італія була великим споживачем українських слябів. Але з іншого - можливість для відбудови України, оскільки це найочевидніші сфери, які потребують інвестицій. Один з перших проєктів плану відновлення України, який був опублікований торік, уже містить ініціативи, в яких італійський бізнес може взяти участь. І саме тут "Метінвест" готовий співпрацювати з ним для реалізації плану відновлення України", - наголосив Риженков.

Також "Метінвест" в партнерстві з італійськими компаніями прагне покращити технологічний рівень металургійного виробництва в Україні та стати частиною процесу зеленої трансформації європейської промисловості.