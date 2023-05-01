"Метинвест" в партнерстве с итальянскими компаниями будет поставлять сталь для восстановления Украины, - Рыженков

"Сотни итальянских и украинских компаний, бизнесов, ассоциаций, которые сегодня здесь - это сигнал того, что мы имеем общую заинтересованность в проектах восстановления, которые, в частности, сегодня описал президент Украины. Приглашаем итальянские компании инвестировать в Украину и реализовывать проекты восстановления уже сегодня", - сказал он.

Рыженков также отметил, что "Метинвест" как потенциальный поставщик стали рассматривает вопросы стратегического партнерства с итальянскими компаниями в Украине.

В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, морские порты), энергетической инфраструктуры (производство и снабжение энергией), социальной инфраструктуры (школы, больницы, другие общественные учреждения).

"Украина потеряла производство рельсов и слябов из-за разрушенных заводов в Мариуполе. С одной стороны, это проблема, поскольку Италия была крупным потребителем украинских слябов. Но с другой - возможность для восстановления Украины, поскольку это самые очевидные сферы, которые нуждаются в инвестициях. Один из первых проектов. плана восстановления Украины, который был опубликован в прошлом году, уже содержит инициативы, в которых итальянский бизнес может принять участие. И именно здесь "Метинвест" готов сотрудничать с ним по реализации плана восстановления Украины", - подчеркнул Рыженков.

Также "Метинвест" в партнерстве с итальянскими компаниями стремится улучшить технологический уровень металлургического производства в Украине и стать частью процесса зеленой трансформации европейской промышленности.