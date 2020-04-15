"Метинвест" отказался от налоговых каникул и перечислит в местные бюджеты свыше 50 млн грн

Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

В группе "Метинвест" намерены поддержать таким образом местные бюджеты

Группа "Метинвест" решила отказаться от налоговых каникул, предусмотренных на время карантина, чтобы поддержать местные бюджеты городов, в которых работают предприятия группы. Об этом сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Несмотря на глобальный кризис в металлургической отрасли, мы понимаем, что распространение коронавируса повышает нашу ответственность перед обществом. Имея возможность воспользоваться налоговыми каникулами в Украине, мы считаем необходимым материально помочь городам, в которых работаем. Именно поэтому мы продолжаем платить налоги в местные бюджеты в полном объеме", - сообщил Рыженков.

По его словам, сумма налоговых отчислений, которые будут выплачены предприятиями группы в местные бюджеты в установленный законодательством льготный период, превысит 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость).

Напомним, группа "Метинвест" активно участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом: помогает городским медицинским учреждениям с поставками необходимых средств защиты и с обеспечением кислородом, проводит дезинфекцию улиц и остановок, предоставляет продуктовые наборы ветеранам производства.

Фонд Рината Ахметова совместно с группой "Метинвест" уже передал в Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области 160 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В целом Фонд закупил для страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова закупил и передал МОЗ высококлассные аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы. Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков. Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины". Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.