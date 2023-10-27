"Метінвест" освоїв виробництво для ЗСУ протимінних тралів для танків

Запланований обсяг виробництва – до п’яти тралів на місяць.

Протимінні трали - суто український продукт, що виготовляється з української сталі на підприємствах групи у межах ініціативи "Сталевий фронт" бізнесмена Ріната Ахметова.

Потреба ЗСУ в тралах є нагальною через щільне мінування противником території по всій лінії фронту.

Інженери вдосконалили протимінні трали конструкції КМТ-7, зробивши свій аналог: парні катки з кріпленням на танки.

Собівартість виготовлення одного трала становить близько 2,5 млн грн з урахуванням додаткового обладнання для екіпажів танків, що потрібно для монтажу засобу.

"Наші захисники щодня ризикують життям, долаючи мінні поля, які стали однією з найбільших перешкод для нашого контрнаступу. Ми хочемо допомогти зберегти техніку, але найголовніше - зберегти життя українських воїнів. Тому ми розпочали виробництво мінних тралів для ЗСУ. Ці трали пройшли всі випробування і вже використовуються на найгарячіших ділянках фронту, беручи на себе детонацію мін замість танків і броньованих машин. Це лише перший крок для Метінвесту у великому проєкті зі сприяння розмінуванню України. Ми робили й продовжимо робити все, щоб допомогти нашій країні перемогти та повернути мир на нашу землю", - зазначив Рінат Ахметов.

Вага одного комплекту катків сягає 6,5 тонн, розмір - 3,77 х 3,44 метра. За нормативами ЗСУ один трал має витримувати 4-5 підривів протитанкових мін. Оскільки трали працюють у парі, обидва мають витримувати від 8 до 10 підривів. Трал штатно кріпиться на основні боєві танки ЗСУ.

Протимінні трали від "Метінвесту" будуть першочергово постачатися бригадам Нацгвардії та Сухопутних військ на найгарячіші ділянки фронту.

Нагадаємо, "Метінвест" від перших днів повномасштабного вторгнення системно допомагає захисникам. За півтора року військової агресії компанія в межах ініціативи "Сталевий фронт" вже спрямувала на підтримку оборонців 2 млрд грн.