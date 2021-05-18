"Метинвест" опровергает обвинения в якобы имевшем место сговоре на тендерах УЗ

Согласно заявлению компании, предприятия "Метинвеста" реализуют свою продукцию конечным потребителям не только через предприятия группы (СМЦ), но и путем предоставления свободного доступа к продукции независимым трейдерам и дистрибуторам.

При этом группа никоим образом не вмешивается в хозяйственную деятельность таких трейдеров и дистрибуторов. Выбор ими способов реализации (путем принятия участия в публичных закупках или на свободном рынке) и покупателей, а также проведение переговоров с ними и формирование ценообразования целиком является их коммерческой инициативой.

Как отмечается в документе, "Метинвест-СМЦ" в рамках закона "О публичных закупках" и с учетом лучших европейских практик последовательно выступает с инициативой имплементации договорных условий по формульному ценообразованию при проведении тендерных процедур, что будет способствовать прозрачности цен и их соответствию рынку.

В компании отмечают, что предприятия группы "Метинвест" (в частности, "Метинвест-СМЦ"), неукоснительно соблюдают требования действующего законодательства и надлежащим образом выполняют свои обязательства по результатам процедур публичных закупок, независимо от роста цены на рынке металлопроката. Отгрузка продукции осуществляется по фиксированным ценам договоров, заключенных по итогам тендеров.

Помимо конкуренции со стороны украинских дистрибуторов и трейдеров, с продукцией группы "Метинвест" конкурирует и продукция иностранных производителей (Voestalpine Schienen GmbH Austria, Vossloh Fastening Systems GmbH Germany, Plastwil Sp.z o. o. Poland, Schwihag AG Switzerland), их дилеров, а также ряда производителей стран СНГ.

Так, в конце 2020 года "Метинвест-СМЦ" отгрузил 45,5 тыс. тонн рельс по договору в рамках финансирования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по цене существенно ниже официального прайса компании в условиях значительного роста мировых цен на квадратную заготовку.

Более того, на тендере "Метинвест-СМЦ" предложил цену существенно ниже минимальной цены других производителей, подчеркивается в заявлении группы.