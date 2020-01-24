"Метинвест" опроверг подозрения в незаконном выводе угольной компании Ахметова из-под санкций

Горно-металлургическая группа "Метинвест" опровергает информацию, представленную в расследовании "Радио свобода", о якобы незаконном выводе угольной компании олигарха Рината Ахметова из-под санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании.

Также в заявлении отмечается, что группа уделяет особое внимание охране труда и промышленной безопасности на своих предприятиях вне зависимости от того, в какой стране они работают.

"При Наблюдательном совете группы работает комитет по промышленной безопасности, охране труда и экологии. В Группе утверждена Стратегия по промышленной безопасности и экологии, действуют Политика и Принципы в области охраны труда, здоровья и охраны окружающей среды. В рамках реализации бизнес-стратегии компания совершенствует и перенимает лучшие мировые практики для создания безопасных условий труда на своих предприятиях", - отметили в компании.

В "Метинвесте" также сообщили, что группой была внедрена интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей средой, что позволило компании ежегодно подтверждать соответствие международным стандартам OHSAS 18001 и ISO 14001.

"Группа Метинвест первой из украинских компаний получила международный сертификат Vision Zero. Это концепция качественно нового подхода к организации всей системы охраны труда на предприятиях, которая служит снижению показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Сертификат Vision Zero имеют такие мировые лидеры, как RWE, CEMEX, AngloGold и TUV NORD", - говорится в заявлении, отмечая, что затраты группы на промышленную безопасность и охрану труда в 2018 году составили более $95 млн.

Не исключением в области соблюдения стандартов промышленной безопасности и охраны труда, отмечают в "Метинвесте", является и американская компания UCC, в которую входят предприятия Affinity Coal Company, Carter Roag Coal Company, Pocahontas Coal Company и Wellmore Coal Company (всего 14 шахт, добывающих около 2,8 млн тонн угля в год).

"К примеру, частота несчастных случаев с временной потерей трудоспособности (NFDL) на шахте Affinity, начиная с 2014 года, в три раза ниже среднего национального показателя NFDL в отрасли подземной добычи угля", - сообщает "Метинвест".

С 2014 года показатели безопасности в шахте Affinity значительно улучшились, отметили в компании, достигнув высокого показателя безопасности.

"Во время последней проверки от 15 августа 2018 года уровень рисков для безопасности на шахте был значительно ниже требуемого для введения показателя POV", - говорится в заявлении.

В связи с этим, на предприятии была разработана политика по обеспечению соответствия федеральным законам и законам штата. Сотрудники компании еженедельно собираются для проверки результатов безопасности.

В 2018 году статус POV был отменен, а судебные иски о неправомочности такого решения были отклонены судом из-за отсутствия доказательств.

"В настоящее время UCC не является объектом какого-либо расследования", - говорится в заявлении.

В компании добавили, что шахта Affinity получала награду Ассоциации по технике безопасности им. Джозефа А. Холмса в номинации "Самая лучшая крупная шахта" (200+ работников в штате Западная Вирджиния) от Управления по вопросам охраны здоровья, техники безопасности и обучения горнорабочих Западной Вирджинии в 2014, 2016 и 2017 годах.

Как писало ранее РБК-Украина, комитет по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США с сентября 2018 года изучает детали соглашения, заключенного между угольной компанией украинского олигарха Рината Ахметова Pocahontas coal company LLC и Управлением по охране труда в горнодобывающей промышленности Министерства труда США.

В письме к управлению, комитет Конгресса высказал сомнения относительно законности сделки с компанией украинского олигарха и попросил указать точную дату полной проверки шахты, во время которой управление не выявило ни одного нарушения. Ведь только в таком случае управление имело право отменить проблемный статус.