"Метінвест" очолив рейтинг українських компаній за інвестиціями в енергетичну автономність

У дослідженні брали участь великі компанії, за винятком виробників електроенергії. Рейтинг сформовано на основі обсягів чинної та запланованої генерації, а також рівня інвестицій у розвиток енергонезалежності.

Згідно з даними Delo.ua, з початку повномасштабної війни 20 компаній побудували та планують збудувати 1,06 ГВт генераційних потужностей, а загальна сума вкладених і запланованих інвестицій становить 28,9 млрд грн.

Окрім "Метінвесту", до п’ятірки лідерів увійшли OKKO, "Укрнафта", "Епіцентр" та "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Загалом група "Метінвест" побудувала і планує побудувати 178 МВт потужностей із загальним обсягом інвестицій 2,245 млрд грн.

"У 2022–2024 роках компанія інвестувала 159,4 млн грн у встановлення 242 дизель-генераторів загальною потужністю 22,9 МВт", - зазначили в Delo.ua.

Крім того, 240 млн грн спрямовано на відновлення, модернізацію та підтримання парової генерації на металургійних і коксохімічних підприємствах. Її номінальна потужність наразі становить 89 МВт.

У планах компанії - встановлення газопоршневих генераторів на Північному та Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах, а також на меткомбінаті "Каметсталь". Сумарна потужність цих установок становитиме 29 МВт, інвестиції - $26 млн (1,1 млрд грн).

Також у 2025–2026 роках "Метінвест" планує встановити сонячні електростанції на Центральному ГЗК (23,8 МВт) та "Каметсталі" (13,3 МВт). "Сума інвестицій — $18,1 млн (746,7 млн грн)", - йдеться в повідомленні видання.