"Метинвест" возглавил рейтинг украинских компаний по инвестициям в энергетическую автономность

В исследовании принимали участие крупные компании, за исключением производителей электроэнергии. Рейтинг сформирован на основе объемов действующей и запланированной генерации, а также уровня инвестиций в развитие энергонезависимости.

Согласно данным Delo.ua, с начала полномасштабной войны 20 компаний построили и планируют построить 1,06 ГВт генерационных мощностей, а общая сумма вложенных и запланированных инвестиций составляет 28,9 млрд грн.

Кроме "Метинвеста", в пятерку лидеров вошли OKKO, "Укрнафта", "Эпицентр" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

В целом группа "Метинвест" построила и планирует построить 178 МВт мощностей с общим объемом инвестиций 2,245 млрд грн.

"В 2022-2024 годах компания инвестировала 159,4 млн грн в установку 242 дизель-генераторов общей мощностью 22,9 МВт", - отметили в Delo.ua.

Кроме того, 240 млн грн направлено на восстановление, модернизацию и поддержание паровой генерации на металлургических и коксохимических предприятиях. Ее номинальная мощность на данный момент составляет 89 МВт.

В планах компании - установка газопоршневых генераторов на Северном и Центральном горно-обогатительных комбинатах, а также на меткомбинате "Каметсталь". Суммарная мощность этих установок составит 29 МВт, инвестиции - $26 млн (1,1 млрд грн).

Также в 2025-2026 годах "Метинвест" планирует установить солнечные электростанции на Центральном ГОКе (23,8 МВт) и "Каметстали" (13,3 МВт). "Сумма инвестиций - $18,1 млн (746,7 млн грн)", - говорится в сообщении издания.