"Метінвест" несе серйозні втрати через війну, але й надалі буде допомагати ЗСУ, - Риженков

Металургійна компанія "Метінвест" несе серйозні втрати через війну. Проте, попри складнощі, компанія активно допомагає ЗСУ, і продовжуватиме це робити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв'ю Corriere della Sera.
"Метінвест дуже постраждав від війни. Ми втратили операційний контроль над двома металургійними комбінатами - "Азовсталь" та ММК імені Ілліча, які у 2021 році разом виробили близько 8,6 млн тонн сталі. З того часу вони простоюють і, ймовірно, частково пошкоджені або знищені. Ця ситуація торкнулася й наших підприємств у Великій Британії та Італії, які покладалися на напівфабрикати, вироблені ММК імені Ілліча", - пояснив Риженков.
За його словами, ключовими воротами для експорту продукції компанії були українські морські порти, проте зараз група не може використовувати морський маршрут для доставлення продукції на ринки Південно-Східної Азії або Близького Сходу.
"Але нам вдалося не лише зберегти виробництво на всіх активах, що залишилися під нашим контролем, але й почати активно підтримувати ЗСУ. У межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт" ми надаємо армії бронежилети, дрони, шоломи, автівки та інше військове обладнання", - підкреслив Риженков.
Він також повідомив, що наразі понад 7 000 співробітників групи стали до лав української армії - це більш ніж 10% співробітників, якщо не враховувати тих, хто залишився в окупованому Маріуполі.
"Ми постійно контактуємо з нашими мобілізованими співробітниками, намагаємося забезпечити їх захисною амуніцією - бронежилетами, шоломами та іншими речами", - додав Риженков.
Нагадаємо, "Метінвест" виготовляє високоякісні пластини для бронежилетів з власної спецсталі: на фронт передано понад 150 тисяч одиниць.
Крім того, компанія передала на передову вже 53 мобільних укриттів, виготовлених з хвилястої сталі, і розпочав виготовлення спеціальних броньованих щитів для, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками.
Як відомо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова вже передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.
Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 3,5 млрд грн.
Нагадаємо, 16 грудня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, вони обстріляли Запоріжжя.
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