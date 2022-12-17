"Метінвест" несе серйозні втрати через війну, але й надалі буде допомагати ЗСУ, - Риженков

"Метінвест дуже постраждав від війни. Ми втратили операційний контроль над двома металургійними комбінатами - "Азовсталь" та ММК імені Ілліча, які у 2021 році разом виробили близько 8,6 млн тонн сталі. З того часу вони простоюють і, ймовірно, частково пошкоджені або знищені. Ця ситуація торкнулася й наших підприємств у Великій Британії та Італії, які покладалися на напівфабрикати, вироблені ММК імені Ілліча", - пояснив Риженков.

За його словами, ключовими воротами для експорту продукції компанії були українські морські порти, проте зараз група не може використовувати морський маршрут для доставлення продукції на ринки Південно-Східної Азії або Близького Сходу.

"Але нам вдалося не лише зберегти виробництво на всіх активах, що залишилися під нашим контролем, але й почати активно підтримувати ЗСУ. У межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт" ми надаємо армії бронежилети, дрони, шоломи, автівки та інше військове обладнання", - підкреслив Риженков.

Він також повідомив, що наразі понад 7 000 співробітників групи стали до лав української армії - це більш ніж 10% співробітників, якщо не враховувати тих, хто залишився в окупованому Маріуполі.

"Ми постійно контактуємо з нашими мобілізованими співробітниками, намагаємося забезпечити їх захисною амуніцією - бронежилетами, шоломами та іншими речами", - додав Риженков.

Нагадаємо, "Метінвест" виготовляє високоякісні пластини для бронежилетів з власної спецсталі: на фронт передано понад 150 тисяч одиниць.

Крім того, компанія передала на передову вже 53 мобільних укриттів, виготовлених з хвилястої сталі, і розпочав виготовлення спеціальних броньованих щитів для, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками.

Як відомо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова вже передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 3,5 млрд грн.