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"Метінвест" направив на передову 100 мобільних укриттів

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Четвер 02 лютого 2023 17:51
"Метінвест" направив на передову 100 мобільних укриттів Фото: "Метінвест" направив на передову 100 мобільних укриттів (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Компанія "Метінвест" виготовила та передала бійцям вже 100 спеціальних мобільних укриттів. Допомогу передали в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Збірна споруда діаметром 2 метри та довжиною в 6 метрів, за правильного встановлення (на півтора метра під землею) може витримувати обстріли артилерією калібром до 152 мм.

"Захисники України боронять наші міста та українців цілодобово. А Метінвест системно надає допомогу ЗСУ, щоб підтримати бойовий дух воїнів та волю до боротьби. Ми віримо у перемогу України та робимо для цього усе можливе", - заявив операційний директор групи Олександр Мироненко.

Кожне таке укриття обладнане польовою піччю. Також у капсулі передбачені повітряні комунікації та стелажі для зброї, є основний та резервний виходи на поверхню.

На виробництво одного укриття потрібно майже 2 тонни сталі "Метінвесту", а робота над ним триває 165 людиногодин.

Окрім того, фахівці "Метінвесту" розробили прототип капсули, що може використовуватися і для цивільних українців.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 1200 дронів та 1800 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій.

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Метинвест Збройні сили України
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