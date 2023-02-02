"Метинвест" направил на передовую 100 мобильных укрытий

Компания "Метинвест" изготовила и передала бойцам уже 100 специальных мобильных укрытий. Помощь передали в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сборное сооружение диаметром 2 метра и длиной в 6 метров при правильной установке (на полтора метра под землей) может выдерживать обстрелы артиллерией калибром до 152 мм.

"Защитники Украины защищают наши города и украинцев круглосуточно. Метинвест системно оказывает помощь ВСУ, чтобы поддержать боевой дух воинов и волю к борьбе. Мы верим в победу Украины и делаем для этого все возможное", - заявил операционный директор группы Александр Мироненко.

Каждое такое укрытие оборудовано полевой печью. Также в капсуле предусмотрены воздушные коммуникации и оружейные стеллажи, есть основной и резервный выходы на поверхность.

На производство одного укрытия нужно почти 2 тонны стали "Метинвеста", а работа над ним длится 165 человекочасов.

Кроме того, специалисты "Метинвеста" разработали прототип капсулы, который может использоваться и для украинцев.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Ахметова передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 1200 дронов и 1800 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций.