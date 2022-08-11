"Метинвест" направил на поддержку больниц Каменского 16 млн гривен

При содействии городских властей на днях завершился ремонт нескольких отделений Каменской больницы скорой помощи № 8, в частности - отделения политравмы и ортопедо-травматологии. Именно здесь проходят лечение раненые бойцы ВСУ.

"Метинвест" позаботилась о качественной диагностике заболеваний пациентов и предоставила больнице современный цифровой рентгенографический аппарат стоимостью 1,8 млн гривен. Это уже одиннадцатая поставка медицинской помощи от "Метинвеста" Каменскому.

"Это поддержка, без которой мы не смогли бы в полном объеме оказывать помощь раненым. На сегодня у нас пролечено уже более 500 бойцов и пострадавших от военных действий", - отметил генеральный директор Каменской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Винар.

С первых дней войны врачи города получают от "Метинвеста" также необходимы медикаменты - инфузионные растворы, противовоспалительные, обезболивающие препараты, витамины, расходные материалы для качественного лечения пациентов.

Также ранее были переданы специализированные медицинские конструкции для фиксации костей при сложных переломах, благодаря которым сегодня медики быстрее ставят на ноги тяжелых пациентов.

Кроме этого, в больнице скорой медицинской помощи Каменского успешно установлен и уже работает электрохирургический аппарат.

Напомним, группа "Метинвест" в координации с МОЗ Украины реализует специальную медицинскую программу, в рамках которой прорабатываются запросы и определяется перечень необходимых медикаментов для больниц Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Покровска и Авдеевки.