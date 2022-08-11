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"Метінвест" направив на підтримку лікарень Кам’янського 16 млн гривень

Фото: "Метінвест" направив на підтримку лікарень Кам’янського 16 млн грн (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Група "Метінвест" направила на допомогу лікарням міста Кам’янське понад 16 млн грн. Проекти реалізуються спільно з Фондом Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За сприяння міської влади днями завершився ремонт декількох відділень Кам’янської лікарні швидкої допомоги № 8, зокрема - відділення політравми й ортопедо-травматології. Саме тут проходять лікування поранені бійці ЗСУ.

"Метінвест" подбала про якісну діагностику захворювань пацієнтів і надала лікарні сучасний цифровий рентгенографічний апарат вартістю 1,8 млн гривень. Це вже одинадцята поставка медичної допомоги від "Метінвесту" Кам’янському.

"Це підтримка, без якої ми не змогли б у повному обсязі надавати допомогу пораненим. На сьогодні у нас проліковано вже більш як 500 бійців і постраждалих від воєнних дій", - зазначив генеральний директор Кам’янської лікарні швидкої медичної допомоги Ростислав Винар.

З перших днів війни лікарі міста отримують від "Метінвесту" також необхідні медикаменти - інфузійні розчини, протизапальні, знеболювальні препарати, вітаміни, витратні матеріали для якісного лікування пацієнтів.

Також раніше були передані спеціалізовані медичні конструкції для фіксації кісток при складних переломах, завдяки яким сьогодні медики швидше ставлять на ноги важких пацієнтів.

Окрім цього, в лікарні швидкої медичної допомоги Кам’янського успішно встановлений і вже працює електрохірургічний апарат.

Нагадаємо, група "Метінвест" в координації з МОЗ України реалізує спеціальну медичну програму, в межах якої опрацьовуються запити і визначається перелік необхідних медикаментів для лікарень Запоріжжя, Кривого Рога, Кам’янського, Покровська й Авдіївки.

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