ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Метинвест" купил крупнейшего производителя коксующегося угля

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 13:59
"Метинвест" купил крупнейшего производителя коксующегося угля Фото: "Метинвест" (metinvestholding.com)
Автор: РБК-Украина

"Метинвест" купил крупнейшего производителя коксующегося угля Покупка предприятий "Покровской угольной группы" позволит компании выти на полное самообеспечение в коксующемся угле.

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению компании, "Метинвест" приобрел пакет акций нескольких предприятий "Покровской угольной группы", ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

По словам гендиректора компании Юрия Рыженкова, приобретение этих активов позволит компании самостоятельно обеспечивать свои потребности в сырье для выплавки чугуна.

"Это важное для нас приобретение. В последние несколько лет Группа испытывала постоянный дефицит в коксующемся угле. Теперь же мы достигли полного самообеспечения этим сырьем, что делает нашу вертикальную интеграцию еще прочнее. Следующим шагом станет интеграция новых активов в Группу для усиления синергии", - сказал Рыженков.

В компании сообщили, что шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса.

Минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления по методике JORC по состоянию на 1 января 2019 года составили 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, чего достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Проектная мощность обогащения Свято-Варваринской обогатительной фабрики составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.

Напомним, "Метинвест" получил одобрение Антимонопольного комитета Украины сроком на один год на получение контроля над некоторыми предприятиями, входящими в состав Покровской угольной группы, в октябре 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Промышленность Метинвест уголь бизнес
NEWS
Обострение на Донбассе: возле Марьинки получил ранение боец ВСУ
Обострение на Донбассе: возле Марьинки получил ранение боец ВСУ
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"