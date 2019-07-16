"Метінвест" інвестував 1,5 млрд гривень на благоустрій міст

Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

В "Метінвесті" розповіли про результати співпраці з громадами

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у 2008-2018 роки інвестувала 1,5 млрд гривень в благоустрій міст, в яких розміщені її підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби групи.

Як зазначається, з 2016 р. група "Метінвест" перейшла до нового формату партнерства. Так, в Маріуполі знаковим стало співробітництво з Фондом розвитку Маріуполя. Однією з перших спільних ініціатив стала Стратегія-2021, підкреслили в компанії.

Серед змін в "Метінвесті" назвали реконструкцію Театрального скверу та парку "Веселка", міської лікарні №1 та дитячого діагностичного центру, шкіл і дитячих садків, проведення фестивалів MRPL.city, Гогольфест, День Європи.

За таким же принципом триває благоустрій міста Кривий Ріг і Запоріжжя.

"Незважаючи на близькість до зони бойових дій, довгострокові програми також реалізуються м. Авдіївка. Там у партнерстві з державою "Метінвест" відновив газопостачання, другий рік поспіль проводиться конкурс ініціатив "Перетворимо Авдіївку разом", - йдеться в повідомленні.

З 2019 року до участі в конкурсі залучили жителів сусідніх Торецька і Новгородського. У Новгородському в 2018 р. при підтримці "Метінвесту" мешканців перевели на індивідуальне опалення.

"Співпраця з громадами дає свої результати. Так, громадська організація "Зелений центр Метінвест" починала працювати в одному Маріуполі, а зараз діє ще і в Кривому Розі і Запоріжжі. Жителі знають про її проекти, подають заявки і беруть безпосередню участь у їх реалізації", - розповіли в компанії.

Нагадаємо, маріупольські програми компанії "Метінвест" увійшли в топ-20 кращих програм соціальної відповідальності взаємодії з містами.