Соцпрограммы "Метинвеста" вошли в список лучших в Украине

Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

Объем вложений группы "Метинвест" растет с каждым годом

Мариупольские программы компании "Метинвест" вошли в топ-20 лучших программ социальной ответственности взаимодействия с городами. Об этом заявила руководитель отдела КСО и организационного обеспечения группы "Метинвест" Марина Литвиненко, передает РБК-Украина.

"В рейтинге издания "Власть денег" представлены программы, осуществляемые в Украине как ведущими мировыми компаниями, которые перенесли эту практику с Запада, так и крупнейшими украинскими компаниями, которые поставили перед собой цель соответствовать наивысшим мировым стандартам. Среди них и группа "Метинвест", – подчеркнула Линвиненко.

С каждым годом, по ее словам, объем вложений компании растет. Только в 2017-2018 годах социальные инвестиции составили около 650 млн гривен.

Руководитель отдела КСО отметила, что одним из приоритетных направлений для "Метинвеста" является повышение качества жизни и привлекательности городов.

Так, в 2016 году в Мариуполе создан уникальный для Украины формат взаимодействия с местными общинами — Фонд развития Мариуполя – общественная организация, которая объединяет представителей бизнеса, общественных организаций и гражданских активистов с целью реализации перспективных идей и проектов, направленных на повышение качества жизни в городе.

Фонд реализует проекты совместно с региональными, национальными и международными партнерами — компанией "Метинвест", Мариупольским городским советом, USAID, UNICEF, Европейским банком реконструкции и развития, благодаря чему был воплощен ряд программ, направленных на реализацию принципов устойчивости Мариуполя: "Умный город", "Мариуполь: Стратегия 2021", "Новый муниципалитет", "Новая культурная платформа", Стратегия развития спорта, инфраструктурные проекты, "Уютные дворы".

По словам Литвиненко, Мариуполь стал городом открытых возможностей, ярких культурных событий — "Гогольфест", MRPL.CITY, "День Европы", "День Франции" посетило более 50 тысяч мариупольцев и гостей города.

Среди ключевых проектов 2018 года оказался капитальный ремонт с модернизацией зданий Мариупольского технического лицея, детского сада №39, опорной школы № 66.

В ремонт здания лицея, существующего 60 лет, инвестировано более 36 млн гривен. А после работ в школе № 66 появились современные классы и лаборатории с мультимедийным оборудованием. Коридоры оснастили уголками отдыха и свободной библиотекой. Обновление коснулось также спортивного и актового залов.

Кроме того, Литвиненко напомнила о капитальном ремонте отделения микрохирургии глаза, хирургического и урологического отделений Первой городской больницы, детского диагностического центра.

Отремонтировали и оснастили современный кардиоцентр, который работает уже почти 10 месяцев и ежедневно спасает до пяти человек с острым инфарктом миокарда.

Важным событием в жизни города стало обновление Театрального сквера, на благоустройство которого потратили 18 млн гривен, а с учетом озеленения – около 36 млн 120 тыс. гривен.

Парк "Веселка" также стал масштабным проектом города и области при поддержке группы "Метинвест". В частности, металлурги в течение двух лет инвестировали в преображение парка порядка 12 млн гривен. Общий объем инвестиций - более 52 млн гривен.

На реконструкцию шахматного клуба и IT-Hub "Метинвест" направил более 6,5 млн гривен, еще 4 млн гривен выделено из средств городского бюджета, оборудование и мебель предоставили USAID. Целью создания IT-хаба стало желание увлечь и удержать молодежь в Мариуполе.

"Наша задача сделать так, чтобы в городах нашего присутствия было комфортно жить, чтобы люди не хотели уезжать из этих городов. Не секрет, что в последние годы Украина столкнулась с проблемой оттока людей за рубеж. Поэтому мы хотим создать такие условия, чтобы желания покинуть город у жителей не возникало. Наоборот, чтобы было желание жить в своем городе и развивать его", – резюмировала Литвиненко.

Напомним, ранее группа "Метинвест" подписала контракт с Air Liquide, мировым лидером в области производства и поставки газов, технологий и услуг для промышленности и здравоохранения.