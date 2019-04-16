"Метинвест" инициировал разработку карты профессий для металлургии

Фото: подписание меморандума (metinvestholding.com)

"Метинвест" и "Центр "Развитие КСО" будут разрабатывать карту профессий для металлургии и горного дела

Группа "Метинвест" подписала меморандум о сотрудничестве в области карьерного развития в сфере металлургии и горного дела с общественной организацией "Центр "Развитие КСО" (Центр). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, разработать карту профессий стороны намерены уже в 2019 году. Цель проекта – объединить усилия бизнеса и образовательных учреждений, чтобы дать школьникам и студентам больше знаний о разнообразии профессий в сфере металлургии и горного дела. Карта расскажет о навыках, необходимых для пошагового построения успешной карьеры в отрасли – начиная со школы и заканчивая работой внутри горно-металлургической компании.

Целевая аудитория проекта – школьники и студенты, родители и преподаватели. Для них будут изданы информационные буклеты "Твое будущее в сфере металлургии" и "Твое будущее в сфере горного дела". Также Центр разработает страницу на сайте www.careerhub.in.ua для широкого распространения информации о горно-металлургическом секторе.

Кроме того, будет разработана серия профориентационных уроков для учеников 5-10 классов о профессиях и карьере в отрасли. На данном этапе 120 школ, с которыми сотрудничает Центр, уже готовы к сотрудничеству, и этот список будет постоянно расширяться.

И.о. директора по персоналу и социальной политике Группы "Метинвест" Александр Пимкин отметил, что мы живем в эпоху глобальных перестроений, характеризующуюся развитием искусственного интеллекта и технологий, которые позволят автоматизировать или роботизировать многие процессы.

"Поэтому не только в Украине, но и во всем мире будут востребованы именно те квалификации, которые позволят создавать что-то новое. И для нас, как для бизнеса, очень важно рассказывать детям, что их будущее будет успешным только в том случае, если они будут инженерно мыслить, когда у них будет стремление для созидания, а не обслуживания чего-либо", - сказал он.

По словам главы правления "Центр "Развитие КСО" Марины Сапрыкиной, сегодня каждый третий учащийся выбирает профессию без учета собственных способностей.

"При этом дети не знают о разнообразии профессий в горно-металлургической отрасли и не понимают, как правильно планировать свою карьеру в этом секторе. Это проект помогает со школьной скамьи развивать наших детей, а значит – развивать Украину. Я благодарна нашему партнеру – Группе "Метинвест" – за возможность начать новый этап проекта "Карта профессий", который позволяет детям лучше ориентироваться в современном мире и правильно выбирать будущую профессию", - сказала она.